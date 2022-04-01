В онковідділенні, куди поцілив снаряд, перебували 22 пацієнти: деталі обстрілів Чернігова

Вранці 1 квітня російський снаряд влучив в одне із відділень Чернігівського обласного центру сучасної онкології. Внаслідок пострілу двоє співробітників отримали осколкові поранення.

Ще одна особа, згідно з інформацією керівника лікарні Олександра Заїки, наразі з контузією. Серед пацієнтів постраждалих немає.

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Евакуювати пацієнтів не планують

У приміщенні, куди поцілив снаряд, перебували 22 пацієнти. Більшість із них – люди після операції, які не могли покинути заклад, оскільки потребували постійного нагляду лікарів.

За словами Олександра Заїки, внаслідок удару у відділені вибиті шибки. Також окупанти пошкодили дах та стіни. Водночас вціліли системи радіоопромінення. Керівник лікарні заспокоює, що пошкодження не критичні, а вікна та дах можна закрити.

Прийняли рішення, що переводити пацієнтів не є необхідним,

– додав він.

Головний корпус будівлі наразі законсервований. Ударною хвилею там пошкоджені вікна та системи водо- та теплопостачання.

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