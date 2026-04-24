Оборот у 5 мільярдів: 2 громадяни Росії і українка створили величезну мережу онлайн-казино

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного грального бізнесу в інтернеті. Вона приносила організаторам мільярдні прибутки.

За даними слідства, організаторами схеми були двоє громадян Росії та дружина одного з них – громадянка України. До роботи вони залучили ще сімох українців, які допомагали забезпечувати функціонування незаконного бізнесу. Про це повідомляє прокуратура.

Як в Україні діяла масштабна мережа азартних ігор?

Через підконтрольні ІТ-компанії учасники групи адміністрували щонайменше 5 сайтів онлайн-казино. Частина цих ресурсів раніше працювала офіційно та мала ліцензії.

Однак після їх анулювання організатори не припинили діяльність – вони створили нові вебсайти з тими ж назвами та фактично продовжили роботу в тіні.

Фінансові операції проводилися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували кошти на електронні криптогаманці, контрольовані організаторами.

Щоб приховати походження грошей і легалізувати прибутки, зловмисники використовували багаторівневу схему. Спочатку кошти накопичувалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії. Після цього гроші переводилися на рахунки підконтрольних офшорних структур.

За попередніми підрахунками, через цю схему було відмито активів на суму понад 5 мільярдів гривень.

Усім учасникам групи інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні та незаконну діяльність з організації й проведення азартних ігор. Трьом організаторам також повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Двом громадянам Росії підозру оголошено заочно, громадянці України – особисто.

Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження ще семи учасників схеми. Повідомлення про підозру їм передано у передбачений законом спосіб через родичів.

Викрито масштабну мережу нелегальних казино / Фото прокуратура

