У 2022 році після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки народні депутати ухвалили рішення припинити ефіри з парламенту. Відповідні відео публікують у відкритому доступі через годину після завершення засідань.

Деталі нагадав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок, 29 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю телеканалу "Рада".

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Що відомо про трансляцію засідань Ради?

За словами Стефанчука, український парламент забезпечує відкритість, однак у балансі з безпекою. Він знову стане "відкритим майданчиком" для українців, щойно "відпадуть безпекові ситуації".

Окрім того, рішення про публікацію відео із засідань через годину після їхнього завершення – це постанова Верховної Ради.

Те, що дехто з депутатів порушує цю постанову… Я думаю, це питання до тих хто, порушує це…

– каже голова парламенту.

Окрім того, він зазначив, що доступ до Верховної ради мають журналісти. "Питання в тому, чому деякі депутати не користуються цією можливістю (можливістю спілкування з представниками медіа – 24 Канал)… Дехто розказує нам, що треба більше відкритості, а самі не відвідують (сесії – 24 Канал)" – продовжує Стефанчук.

Нагадаємо, понад 50 громадських організацій та медіа закликають Верховну Раду відновити онлайн-трансляції пленарних засідань і завчасно публікувати порядки денні. Це пов'язано з прозорістю під час розгляду президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП у четвер, 31 липня.