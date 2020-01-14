Онлайн-конференція SMM Day – все, що потрібно знати про SMM

Про це дізнаєтеся 24 січня на безкоштовній онлайн-конференції SMM Day, яку проводять наші партнери і друзі Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

Що ви впізнаєте?

яка роль YouTube в маркетингової стратегії компанії;

як ефективно використовувати Stories в Instagram при комунікації бренду;

кейси та антікейси застосування Facebook чат-бота;

як стати успішним SMM-фахівцем і заробляти більше;

типи рекламних кампаній і застосування рекламних цілей і багато іншої корисної інформації.

Уже хочете дізнатися всі працюючі кейси і по-справжньому ефективно використовувати соціальні мережі, одержуючи багато продажів?

Реєструйтеся на сайті прямо зараз. Всі говорять про цей SMM, здається, вже навіть школярі знають, що без просування в соціальних мережах неможливо будувати бізнес і продавати. Але як це робити, як не витрачати даремно бюджети, які саме соцмережі використовувати або де дізнатися всі останні тренди та кейси, якщо ви самі SMM-щик. На всі ці питання і ще трошки більше дадуть відповіді 15 спікерів.

Хто серед доповідачів? Антон Воронюк (WebPromoExperts), Володимир Галіка (NGN.agency), Ольга Гуцало (Kyivstar), Владислав Богуцький (Лінія магазинів EVA), Євген Халецький (Median Ads), Катерина Дунаєва (Агентство T-REX) та інші експерти.

Що це буде і де? Це безкоштовна онлайн-конференція. Вам потрібно лише зробити собі каву, запастися блокнотом і ручкою і підключитися в день заходу до трансляції на сайті.

Вас чекають 8 годин корисної інформації від експертів-практиків, можливість задавати їм всі свої питання в чаті, а також подарунки від організаторів та партнерів.

Для кого SMM Day? Для практикуючих SMM-фахівців, для керівників компаній, для тих, хто хоче стати SMM-профі, для тих, хто хоче розвинути свій особистий бренд в соцмережах.

А для тих, хто не може бути присутнім цілий день в онлайні і не хоче упустити важливі доповіді – вже зараз доступні до придбання запис і презентації по early bird Prіce. До того ж, в подарунок ви отримаєте запис пройшла онлайн-конференції SMM Day.

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