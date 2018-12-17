Онлайн проти офлайну: що найбільше купують українці в інтернеті

В Україні на третину більше стали купувати в інтернеті. При цьому там купують майже все. А на наступний рік експерти прогнозують подальший ріст і проникнення електронної комерції в наше життя.

Про підсумки і перспективи електронної комерції цього і наступного року 24 каналу розказав директор з розвитку компанії EVO Денис Горовий.

Значний ріст у 2018

Ринок електронної комерції цього року зріс на третину. Аналітики EVO змінили методику підрахунку: оцінювали не лише обіг товарів і послуг, а й вартість супутніх сервісів: реклами, просування, онлайн-оплати та доставки.

Обіг фізичних товарів і послуг, придбаних онлайн у 2018 році, сягає 65 мільярдів. Виручка від їхньої реклами в соцмережах, на маркетплейсах та онлайн-ресурсах гравців ринку – 9,5 мільярда гривень. На доставці товарів, придбаних онлайн, оператори заробили 2,6 мільярда , на онлайн-оплатах – 0,8 мільярда. А 2019 році e-commerce збільшиться щонайменше на чверть – прогнозують експерти.



Обсяг e-commerce в 2019 зросте ще на четверть

Маркетплейси проти соцмереж і пошуковиків

Здебільшого ритейлери заробляють на продажах, а маркетплейси – на просуванні товарів і послуг. Це робить їх схожими саме із соцмережами та пошуковиками. Навіть більше: маркетплейси стали серйозним конкурентом пошуковиків. У США 55% покупців відразу шукають товар на Amazon, Etsy чи E-bay, оминаючи Google. В Україні частка прямого трафіку на Prom – 19%, Rozetka – 30%, ОLX – 44%, Aliexpress – 50%, і з початку 2017 року вона зросла в середньому на 5 відсоткових пунктів.



Що найбільше купували в 2018

Межа між онлайном і офлайном зникає

Потужні гравці більше не діляться на офлайн- і онлайн-продавців, а створюють екосистеми довкола покупців. Клієнт не хоче обирати між шопінгом в інтернеті та фізичними магазинами. Йому одночасно важливі переваги офлайну та онлайну. Зокрема, усюди товар має бути в наявності, оплата – зручною та безпечною, отримання та повернення – швидкими, а обслуговування – якісним. Також потрібні відгуки, які допоможуть обрати товар або перевірити сумлінність продавця. На часі й технологічні рішення, що спрощують вибір: доповнена реальність, костюм для вимірювання параметрів тіла тощо.

Межа між офлайном і онлайном стирається: Amazon запускає фізичні магазини без кас, Alibaba відкриває магазин з інтерактивними дзеркалами, Розетка – офлайн-магазини, Ашан – маркетплейс. EVO і "Розетка" об'єдналися для того, щоби покращувати клієнтський досвід і ростити ринок.



Скільки замовлень зробили на маркетплейсах

Інтернет-покупкам довіряють більше

За рік на маркетплейсах EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua) українці придбали товарів на 9,5 мільярда гривень та на 10,5 мільярда – на сайтах компаній на Prom.ua.

Загалом на маркетплейсах у 2018-му витратили на 54% більше, ніж за минулий рік. Водночас кількість замовлень зросла на 47%.

Середній чек збільшився на 5% і становить 763 гривень.

Кожен п’ятий товар купили у сертифікованої компанії на Prom.ua. Це означає, що безпека покупок і якісне обслуговування поступово стають важливішими за найнижчу ціну.



Ріст товарообігу в 2018

Найпопулярніші товари

Зростає попит на товари повсякденного вжитку й дитячі товари. Найчастіше у 2018 році купували одяг, взуття, аксесуари, техніку, електроніку, товари повсякденного вжитку, товари для дому та саду, косметику й парфумерію.



Найперспективніші ніші електронної комерції

Найбільш активно зростають такі категорії: товари для дітей, авто- і мото-, а також техніка й електроніка. У 2019 році аналітики очікують, що також зросте попит на онлайн-покупки продуктів харчування.

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