OnlyFans заборонив моделям з Росії та Білорусі заводити акаунти та виводити гроші
27 лютого 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Новая газета"
Сервіс платної підписки OnlyFans заборонив моделям з Росії та Білорусі створювати акаунти та виводити гроші через війну в Україні.
Сервіс деактивував всі російські та білоруські облікові записи, через що користувачі не можуть виводити зароблені там гроші та підписуватися на інші акаунти.
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Зараз моделі скаржаться на ситуацію в соцмережах OnlyFans і вимагають виплатити їм гроші: “Ми не залучені до політики, ми нормальні люди”, “Російські моделі – не Путін”.
Що відомо про OnlyFans?Це платформа підписки, де користувачі можуть монетизувати свій вміст та отримувати гроші за обмін такими речами, як фотографії та відео, зокрема і відвертого характеру.
Додамо, що країни G7 домовилися постачати Україні оборонне озброєння та посилити санкції проти Росії. Зокрема, країни домовилися продовжувати:
- Постачання оборонного озброєння та техніки в Україну,
- Ескалувати санкції, щоб послабити російську економіку,
- Викликати Путіна на глобальних форумах.
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