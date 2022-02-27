OnlyFans заборонив моделям з Росії та Білорусі заводити акаунти та виводити гроші

Сервіс платної підписки OnlyFans заборонив моделям з Росії та Білорусі створювати акаунти та виводити гроші через війну в Україні.

Сервіс деактивував всі російські та білоруські облікові записи, через що користувачі не можуть виводити зароблені там гроші та підписуватися на інші акаунти.

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Зараз моделі скаржаться на ситуацію в соцмережах OnlyFans і вимагають виплатити їм гроші: “Ми не залучені до політики, ми нормальні люди”, “Російські моделі – не Путін”.

Що відомо про OnlyFans? Це платформа підписки, де користувачі можуть монетизувати свій вміст та отримувати гроші за обмін такими речами, як фотографії та відео, зокрема і відвертого характеру.