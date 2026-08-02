24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Росіяни знову копіюють українські рішення

Оновлення (система наведення за допомогою штучного інтелекту) усього за 10 тисяч доларів надає "Гербері" такий самий машинний зір, який Росія встановила на своїх набагато дорожчих ударних дронах "Герань". Так само, як українські безпілотники невпинно бомбардують російські шляхи постачання своїми безпілотниками середнього радіуса дії з використанням штучного інтелекту, російські безпілотники тепер можуть бомбардувати українські шляхи постачання, потенційно послаблюючи українські підрозділи ще до того, як росіяни навіть вступлять з ними в контакт.

Нещодавно з'явилися перші "Гербери", оснащені системою наведення з елементами штучного інтелекту. Це та сама модифікація Seeker, яку росіяни нещодавно встановили на свої далекобійні ударні безпілотники "Герань" – ліцензійну російську копію іранського Shahed-136. Система складається з фронтальної камери, яка передає зображення на мікрокомп'ютер Raspberry Pi, що запускає програмне забезпечення комп'ютерного зору.

На "Геранях" оператор виявляє ціль – наприклад, вантажівку або локомотив – приблизно за кілометр до неї та фіксує її в системі наведення. Після цього безпілотник самостійно завершує атаку за допомогою алгоритмів машинного зору, утримуючи захоплення цілі навіть в умовах українського радіоелектронного придушення, яке інакше розірвало б радіозв'язок з оператором в останні секунди польоту.

За даними Hudson Institute, оприлюдненими 29 липня, Росія уніфікувала компоненти систем наведення, зв'язку та навігації для "Гербера сикер" і "Герань сикер". Тому можна очікувати, що 18-кілограмова "Гербера" завершуватиме атаки за тим самим принципом. Версія "Гербера сикер" також отримала інерційну навігаційну систему та стійку до засобів радіоелектронної боротьби супутникову антену "Комета-М", запозичені з безпілотника "Герань-2".

Під загрозою опинилися основні маршрути постачання українських військових

Вища автономність, яку забезпечує модифікація "Сикер", дає змогу гвинтовим "Герберам", виготовленим із фанери та пінопласту, завдавати ударів по ширшому колу цілей у межах своєї дальності польоту – до 600 кілометрів (менше при польоті з бойовою частиною). Цього радіуса якраз достатньо, щоб тримати під загрозою всі основні маршрути постачання українських бригад і полків на передовій.

Російські оператори вже полювали на українські потяги, використовуючи більш примітивні версії цієї ж концепції.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські підрозділи, що спеціалізуються на роботизованих системах ведення війни, отримали завдання завдавати ударів по автозаправних станціях і цивільному транспорту – вантажівках, автобусах та легкових автомобілях – у прифронтових і прикордонних районах. Серед систем, призначених для виконання цих завдань, згідно з тією ж оцінкою Hudson Institute, є й "Гербера сикер".

Як росіяни використовували "Гербери" раніше?

"Гербера" не завжди була ударним дроном зі штучним інтелектом. Цей безпілотник, розроблений китайською компанією та виготовлений у Росії, спочатку був приманкою для більших і дорожчих безпілотників. У той час як "Герань" може коштувати від 50 до 100 тисяч доларів залежно від конкретної моделі та її характеристик, ціна "Гербери" становить лише 10 тисяч доларів.

Українська оборонна розвідка називає розробником "Гербери" китайського виробника моделей літаків Skywalker Technology Co., Ltd., який постачає деталі та китайські компоненти для збирання БпЛА на заводі в Алабузі.

Перед запусками "Гераней" росіяни відправляли "Гербери", щоб відволікти українські засоби протиповітряної оборони та змусити їх витрачати обмежений запас боєприпасів. "Гербери" можуть виконувати функції простих розвідувальних систем, передаючи відео своїм операторам. Ймовірно, "Герані" також працюють як ретранслятори в mesh-радіомережах, передаючи радіосигнали між вузлами в інтересах ширшої хвилі безпілотників.

Що змінить удосконалення "фанерного" дрона?

Перетворення базової "Гербери" на "Герберу сикер" збільшує вартість і вагу БпЛА. Система Raspberry Pi не є надто дорогою. Однак незрозуміло, скільки коштують боєголовка та програмне забезпечення. У будь-якому випадку, "Гербера сикер" все ще набагато дешевша, ніж "Герань сикер". Ширше використання "Гербер сикер" може дозволити росіянам зосередити свої "Герані сикер" на найскладніших і найвіддаленіших цілях: наприклад, кораблях та портовій інфраструктурі.

Низька вартість є ключовою умовою для масованого застосування ударних дронів середньої дальності по об'єктах логістики. Адже потенційних цілей дуже багато: вантажівки, потяги, склади та логістичні бази.

Українські підрозділи безпілотних систем щодня запускають сотні ударних дронів середньої дальності, причому багато з них оснащені системами наведення зі штучним інтелектом. Міністерство оборони України розраховує ще більше наростити такі удари, закупивши 100 тисяч дронів середньої дальності до 2027 року. "Гербера сикер" може допомогти Росії скоротити відставання в цій сфері.

Якщо росіяни справді розгорнуть масштабне застосування "Гербер сикер", Україні, ймовірно, доведеться протидіяти їм так само, як Росія нині протидіє українським ударним дронам середньої дальності. Зокрема, росіяни розосереджують транспорт із вантажами по другорядних дорогах і супроводжують колони мобільними групами протиповітряної оборони. Такі самі заходи з українського боку можуть знизити ефективність атак "Гербер сикер".