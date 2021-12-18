Оновлений канал "Рада" може залишитись без скандальних ведучих Петрова та Іванова
Джерело:телеграм Сергія Іванова
Журналіст і блогер Сергій Іванов заявив, що має намір припинити співпрацю з телеканалом "Раді". Станеться це, якщо також від роботи відсторонять політтехнолога Володимира Петрова.
Нещодавно відбулися ребрендинг та ефірне оновлення телеканалу "Рада". Іванов і Петров, зі свого боку, стали ведучими мовника.
Читайте більше Канал "Рада" оновлює формат: на ньому працюватиме політтехнолог, який потрапив у секс-скандал
Іванов хоче піти з Ради
За словами журналіста, нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич 17 грудня заявив з трибуни парламенту, що Володимира Петрова відсторонено від прямих ефірів телеканалу "Рада".
Якщо це правда та шантаж депутатів переміг здоровий глузд, я теж припиню співпрацю з каналом,
– заявив Іванов.
Він додав, що не політик, тому зраджувати друзів і колег не звик.Зверніть увагу! У Верховній Раді на вимогу віцеспікерки парламенту Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом "Рада". Її учасники дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. Це питання ще розгляне редакційна рада каналу та ухвалить відповідне рішення.
Цікавий момент про Іванова та Петрова
Сергій Іванов і Володимир Петров є ведучими ютуб-каналу "Ісландія" (ISLND TV). Одним із його засновників власне і є Петров. Раніше Іванов був ведучим у "Право на владу" на "1+1", а після звільнення одразу перейшов на "Ісландію".
Петрова також підозрюють у причетності до секс-скандалу про начебто домагання з боку керівника департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка. У 2018 році у мережі почали поширювати допис студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі.
Олії у вогонь доливає те, що дружина поліцейського Ольга Варченко – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. З її ім’ям і пов’язували цей скандал.
Пізніше Наталія Бурейко на у фейсбуці написала пост-вибачення і попросила не турбувати ні її саму, ні її родину. Після того про неї нічого не було чути.
До речі Канал "Рада" відхрестився від ролика із політтехнологом Петровим в парламенті
Оновлення телеканалу "Рада": головне
- Телеканал "Рада" переформатували з парламентського мовника на інформаційний. 15 грудня він вийшов у ефір у новому форматі.
- На каналі почали працювати колишні ведучі медведчуківських каналів, зокрема "112 Україна" та ZIK.
- Крім того, стало відомим, що оновленням мовника займається Олексій Семенов. Він як генеральний продюсер запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".
Актуально! Телеканал "Рада" став запасним аеродромом Зеленського – " Такі справи" з Катериною Соляр
Повний текст публікації допису Сергія Іванова
Щойно депутат Шуфрич заявив з трибуни ВР, що Володимира Петрова відсторонено від прямих ефірів телеканалу "Рада".
Якщо це правда і шантаж депутатів переміг здоровий глузд, я теж припиню співпрацю з каналом.
Я не політик – зраджувати друзів та колег не звик.