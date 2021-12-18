Оновлений канал "Рада" може залишитись без скандальних ведучих Петрова та Іванова

Журналіст і блогер Сергій Іванов заявив, що має намір припинити співпрацю з телеканалом "Раді". Станеться це, якщо також від роботи відсторонять політтехнолога Володимира Петрова.

Нещодавно відбулися ребрендинг та ефірне оновлення телеканалу "Рада". Іванов і Петров, зі свого боку, стали ведучими мовника.

Читайте більше Канал "Рада" оновлює формат: на ньому працюватиме політтехнолог, який потрапив у секс-скандал

Іванов хоче піти з Ради

За словами журналіста, нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич 17 грудня заявив з трибуни парламенту, що Володимира Петрова відсторонено від прямих ефірів телеканалу "Рада".

Якщо це правда та шантаж депутатів переміг здоровий глузд, я теж припиню співпрацю з каналом,

– заявив Іванов.

Він додав, що не політик, тому зраджувати друзів і колег не звик.

Цікавий момент про Іванова та Петрова

У Верховній Раді на вимогу віцеспікерки парламенту Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом "Рада". Її учасники дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. Це питання ще розгляне редакційна рада каналу та ухвалить відповідне рішення.

Сергій Іванов і Володимир Петров є ведучими ютуб-каналу "Ісландія" (ISLND TV). Одним із його засновників власне і є Петров. Раніше Іванов був ведучим у "Право на владу" на "1+1", а після звільнення одразу перейшов на "Ісландію".

Петрова також підозрюють у причетності до секс-скандалу про начебто домагання з боку керівника департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка. У 2018 році у мережі почали поширювати допис студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі.

Олії у вогонь доливає те, що дружина поліцейського Ольга Варченко – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. З її ім’ям і пов’язували цей скандал.

Пізніше Наталія Бурейко на у фейсбуці написала пост-вибачення і попросила не турбувати ні її саму, ні її родину. Після того про неї нічого не було чути.

До речі Канал "Рада" відхрестився від ролика із політтехнологом Петровим в парламенті

Оновлення телеканалу "Рада": головне

Телеканал "Рада" переформатували з парламентського мовника на інформаційний. 15 грудня він вийшов у ефір у новому форматі.

На каналі почали працювати колишні ведучі медведчуківських каналів, зокрема "112 Україна" та ZIK.

Крім того, стало відомим, що оновленням мовника займається Олексій Семенов. Він як генеральний продюсер запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".

Актуально! Телеканал "Рада" став запасним аеродромом Зеленського – " Такі справи" з Катериною Соляр

Повний текст публікації допису Сергія Іванова

Щойно депутат Шуфрич заявив з трибуни ВР, що Володимира Петрова відсторонено від прямих ефірів телеканалу "Рада".

Якщо це правда і шантаж депутатів переміг здоровий глузд, я теж припиню співпрацю з каналом.

Я не політик – зраджувати друзів та колег не звик.