Оновлений танк 2022 року випробовують у Харкові – Техніка війни

Харківський бронетанковий завод, який входить до концерну Укроборонпром, випробовує оновлений танк Т-64БВ зразка 2022 року. Бойову машину оснастили новою системою навігації і зв'язку, що відповідають стандартам НАТО.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

До теми Вогневі випробування нової потужної гаубиці "Богдана" – Техніка війни

Нова штабна машина в ЗСУ та Stinger для України

• 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича пройшов черговий етап залагодження інженерних підрозділів. Оператори на практиці відпрацьовували дії з підриву дерев'яних, металевих та металобетонних конструкцій.

• На кількох полігонах одночасно тривають комплексні тактико-спеціальні заняття з надання відсічі умовному противнику. На навчаннях відпрацьовують ураження ворога, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантно-небезпечних ділянках місцевості.

• До експлуатації в ЗСУ допустили нову штабну машину на шасі вантажного автомобіля "Богдан" МАЗ-63172. Для роботи у цілодобовому режимі машина обладнана кондиціонером, фільтровентиляційною установкою, телекомунікаційним обладнанням та генератором.

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• Український спецекспортер Промоборонекспорт імпортував в інтересах Шепетівського ремонтного заводу чеську РСЗВ RM-70. Реактивна система залпового вогню, комплектується некерованими ракетами Натівського калібру.

• FIM-92 Stinger є найбільш масовим засобом боротьби з повітряними цілями.

Розробка американської компанії може вражати мішені на відстані 4 тисячі 500 метрів. 21 січня 2022 року Міністерство оборони Литви повідомило, що невдовзі Литва і Латвія відправлять їх в Україну.

Військовослужбовці з Британії та патрульні роботи-собаки

• Оборонна компанія Northrop Grumman починає виробництво ракет AGM-88G. Ракета класу "повітря-земля" використовується для знищення засобів протиповітряної оборони противника. Російські військові назвали її "вбивця С-400".

• Через агресивну політику Кремля до Польщі прибули військовослужбовці з Британії. НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у разі, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

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• Для протидії Китаю, Тайвань закуповує у США системи протиракетної оборони на 100 мільйонів доларів.

• Сухопутні війська Туреччини отримали на озброєння нові безпілотники Bayraktar TB2 з оптико-електронною системою CATS турецької компанії ASELSAN.

• США випробовують роботів-собак Ghost Robotics для патрулювання кордону з Мексикою. Нещодавно компанія виробник роботів об'єдналася із фахівцями стрілецької зброї Sword International і додала до бота безпілотну гвинтівку з 30-кратним оптичним зумом і тепловізійною камерою для стрільби в темряві.