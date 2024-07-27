Чи може військовозобов'язаний через Резерв+ оновити дані в "Оберегу": у Міноборони відповіли

Військовозобов'язані українці можуть оновити свої військово-облікові дані у застосунку Резерв+. Однак наразі громадяни не можуть самостійно змінювати свої дані в реєстру "Оберіг".

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко зазначила, що станом на зараз монопольне право з внесення даних у паперову картку і реєстр "Оберіг" має винятково працівник ТЦК та СП.

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Що треба знати про обмін даними між реєстрами і Резерв+

Черногоренко зазначила, що міністерство отримувало багато запитів від громадян щодо того, що незручно стояти в чергах та йти фізично в ТЦК. Тому вирішили зробити на рівні держави обміни між реєстрами й базами даних.

Так, наприклад, ми внесли 340 000 записів про бронювання. Просто пішли до Міністерства економіки, як до єдиного джерела про накази щодо бронювання, отримали в них цю базу і здійснили записи в "Оберіг". Так і має працювати цифровізація,

– зазначила заступниця глави Міноборони.

Вона наголосила, що Міноборони має амбіцію, що в Резерв+ військовозобов'язаний зможе робити запити до великих держреєстрів. Отримати свої дані, скласти їх в Оберіг і автоматично відобразити.

"Поки таку функцію можемо виконувати за податковим кодом. Завдяки цьому виправляємо помилку, що деякі військовослужбовці не зняті з обліку", – пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони зауважила, що до 80% даних, потрібних для оновлення, модна зібрати в реєстрах. І план міністерства полягає у тому, щоб людина сама могла зробити запит на ці дані. Це зробить Резерв+ цифровою альтернативою ТЦК.