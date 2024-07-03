Вже 2 мільйони громадян оновили дані в Резерв+, у ТЦК пішло б на це 235 днів, – Міноборони

З 18 травня в українців з'явилася можливість оновити свої військово-облікові дані у застосунку Резерв+. Наразі цією опцією скористалися вже 2 мільйони громадян.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Зазначимо, що за новим законом про мобілізацію військовозобов'язані мусять оновити свої дані до 16 липня.

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Оновлення даних

Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якби 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів,

– розповіла Катерина Черногоренко.

Через те, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин, Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці наразі ЦНАПи, на третьому – ТЦК та СП.

До слова, Міністерство оборони планує додати у Резерв+ направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг. Тобто людина зможе подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить. Згодом держава планує запровадити навчання для військовозобов'язаних.