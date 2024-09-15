Електронна черга в ТЦК: як це працює та як записатися

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У міноборони запустили електронну чергу до ТЦК для оновлення даних.

Для оновлення даних військовозобов’язаними Міністерство оборони разом з командуванням Сухопутних військ запустило електронну чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. 24 Канал розповідає, що це таке та як записатись.

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Як це працює

Сервіс запустили у день, коли новий закон про мобілізацію набув чинності, тобто 18 травня. Він вже доступний у всіх ТЦК та СП України. Для того, аби оновити дані, тепер достатньо записатися онлайн та прийти до ТЦК у визначений час.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна на сайті Міністерства оборони України.

Як записатися

​Для запису до еЧерги потрібно на сайті Мініоборони потрібно:

обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку;

ввести персональні дані для запису – ПІБ, номер телефону, електронну адресу;

підтвердити внесені дані;

отримати SMS-повідомлення з датою та часом запису.

Потім треба у визначений час прийти до ТЦК та СП та оновити особисті дані.

Електронна черга в ТЦК дозволяє економити час та не вимагає стояння у довжелезних чергах.