Чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних: відповідь Міноборони
Наразі в Україні усі військовозобов'язані чоловіки мають оновити військово-облікові документи. Зробити це слід до 16 липня. При цьому, раніше припускали, що 2 місяці може не вистачити, аби усі встигли зробити це. Чи продовжать терміни, враховуючи, що тим, хто цього не встигне зробити, загрожують штрафи, – розповіли у Міноборони.
Відповідь на це питання дав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Він зауважив, що наразі активно триває оновлення даних через застосунок Резерв+. Тож, наразі немає ніяких підстав аби продовжувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних.
"Якщо були у перші дні запуску додатку були зависання, через технічні проблеми, певне перевантаження, то зараз таких проблем немає. Оновити військово-облікові дані через Резерв+, завантаживши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати терміни, немає", – заявив Лазуткін.
Форс-мажори можуть бути
Водночас, за його словами, у Міноборони не виключають форс-мажорів, коли доведеться продовжити термін оновлення даних.
"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити – резервісти, призовники і військовозобов'язані", – додав Лазуткін.
До слова, раніше нардеп Володимир Ар'єв заявив, що хоче зареєструвати законопроєкт, який збільшить термін оновлення військово-облікових даних до 150 днів.
Оновлення військово-облікових даних
- Оновлений закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Згідно з ним усі чоловіки призивного віку протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.
- Для цього окрім ТЦК, ЦНАПів, таку можливість додали і онлайн. Для цього слід скачати застосунок Резерв+
- Водночас, якщо це робити через ТЦК, то, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.