Росіяни підійшли впритул до Новосілки та просунулися в Багатирю, – DeepState

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, ворог просунувся у Малинівці, Багатирю та біля Новосілки.

Усі ці населені пункти розташовуються на Донеччині. Малинівка – у Краматорському районі, а Багатир і Новосілка – у Волноваському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Що відомо про просування ворога

Як видно з мапи DeepState, Малинівка і Багатир розташовуються неподалік "сірої зони", а Новосілка – на межі окупованих територій і "сірої зони", проте росіяни її наразі не захопили.

Малинівка на карті бойових дій: дані DeepState

Відповідно до даних з відкритих джерел, Малинівка та Новосілка є доволі невеликими селами. За даними перепису 2001 року, у першому селі мешкали 539 осіб, а у другому – 104 особи. Від Новосілки до Волновахи – майже 14 кілометрів, і можна туди дістатися автошляхом місцевого значення. Як Новосілку, так і Малинівку було засновано ще в XIX столітті.

Де розташована Новосілка: карта DeepState

Натомість Багатир – відносно великий і важливий населений пункт. За даними перепису 2001 року, населення села становило 1695 осіб. Розташовано воно на лівому березі річки Вовча. Відстань до Волновахи становить близько 20 кілометрів.

Багатир на карті: дані DeepState

Додамо, що росіяни вже давно нещадно обстрілюють Багатир і тривалий час проводять активні бойові дії неподалік села. У листопаді 2024 року у Багатирі оголосили примусову евакуацію.

Напередодні аналітики DeepState повідомляли, що ворог уже підступає до адмінмежі з Донеччиною. Зокрема, росіяни просунулися у районі Водяного Другого та біля Срібного.

