Що зміниться з 17 липня для чоловіків, які оновили дані

Військовозобов'язані чоловіки, які оновили свої військово-облікові дані у передбачені урядом терміни, уникнуть адміністративних стягнень.

Про це повідомила Лариса Козак – представниця сектору мобілізаційної та оборонної роботи в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Уникнення штрафів

Зокрема, коментуючи питання оновлення даних чоловіками до 16 липня, вона відповіла, що ці чоловіки дотримались правил військового обліку.

"Це чудово, вони не будуть піддані адміністративному стягненню. Це нове правило військового обліку, у разі недотримання якого, на чоловіків накладається штраф у розмірі від 17 тисяч гривень", – зазначила Лариса Козак.

І натомість на тих чоловіків, які не оновили свої дані у зазначений термін, за словами представниці ТЦК, чекає адміністравтивна відповідальність за недотримання правил військового обліку.

Що буде, якщо не оновити дані

При цьому, за словами Лариси Козак, стягнення штрафів не відбуватимуться автоматично.

"Все, що я можу порокомендувати всім, хто не встиг оновити свої дані, прибувати до ТЦК і оновлювати їх. Продовжувати діяти у штатному режимі", – додала вона.

Також представниця ТЦК пояснила, що відбуватиметься далі щодо тих чоловіків, які не оновили свої дані. Зокрема, вона нагадала, що постанова Кабміну передбачає, що до таких громадян ТЦК мають звернутись повісткою.

Тобто, вони отримають повістку про уточнення даних – форма виклику, що передбачена для всіх.

. 16 липня закінчується термін оновлення даних військовозобов’язаних. Оновити їх можна у ТЦК, ЦНАПі або у застосунку "Резерв+".