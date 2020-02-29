Оновлення в уряді: як вигадки перетворюють на дійсність – підсумки програми "Голобородько"

Через місяць в Україні запровадять лівосторонній рух по дорогах. Не вірите? А якщо завтра всі експерти світу і політологи почнуть розповідати, що їхні джерела в парламенті, уряді, Офісі Президента і, навіть, у небесній канцелярії підтверджують ці чутки? Потім з'явиться фотографія президента в автомобілі з правим кермом.

Усе очевидно – президент усе знає і просто готується до переходу. А народ, як завжди, не знає нічого. Потім історики пояснять, що лівосторонній рух, насправді, це наша національна традиція. І рух по правій стороні нам нав'язали колонізатори й окупанти.

Потім під Верховною Радою зберуться мітинги активістів, які вимагатимуть відновити справедливість і повернутись до витоків. І ось вже президент, який ще кілька тижнів тому не здогадувався про таку гостру необхідність, підпише указ про перехід на лівосторонній рух. Пам'ятаєте старий фільм "Хвіст крутить собакою"? От він саме про це. Саме так вигадка, після тривалого її повторення, стає реальністю.

Радикальна зміна уряду

Все почалось з того що 24 лютого 2020 року раптово політолог заявив, що новий Кабінет Міністрів буде за два тижні.

Сьогоднішній уряд, який, справді, не є підконтрольний жодному олігарху, їхні посіпаки давно намагаються прибрати. Тож ця заява здалася логічною. Крім того, попередні інформаційні атаки на уряд хоч і не призвели до його відставки, але певний ефект дали: рівень довіри серед громадян до Кабміну – справді низький.

25 лютого 2020 року у низці поважних видань зазначали, що новим прем'єром може стати Сергій Тігіпко.

Що відомо про зміну прем'єр-міністра?► 26 лютого 2020 року українські ЗМІ повідомили, що Сергій Тігіпко може замінити Олексія Гончарука на посаді прем'єра.

► Шефредакторка LB.ua Соня Кошкіна зазначила, що чинний глава уряду піде у відставку за власним бажанням. Після цього на позачерговій сесії Верховної Ради відбудеться голосування.

► Також імовірним кандидатом на крісло прем'єра розглядали Валерія Хорошковського – українського бізнесмена та політика, який був віцепрем'єром за часів Януковича.

► Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що не писав заяву про звільнення. І додав, що не говорив про це з президентом.

Реальних доказів того, що уряд відправляють у відставку немає, але вже всі обговорюють Тігіпка як кандидата у прем'єри. Джерела "24 каналу" в уряді і Офісі Президента підтверджують, що хвилювання там є. І зміни справді мають бути, але ще ніхто не розуміє які.



Потенційні кандидати на посаду прем'єр-міністра / Інфографіка 24 каналу

І ось у середу зранку журналісти встигли поставити питання, власне, президенту: "Чи справді Зеленський зустрічався Тігіпком?".

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020

Цю заяву президента починають обговорювати, як підтвердження того, що Тігіпко ось-ось стане прем'єром. Хоча президент цього не сказав. Але хвіст вже почав махати собакою. І вигадка потрошку стає реальністю.

Президента навіть не питають: чи справді він хоче змінити прем'єра? Це вже здається очевидним. Хоча, питання – чому?

Давайте оцінимо факти: заяви експертів про відставку уряду не мають жодного підтвердження, і президент теж не говорив що це відбудеться, він навіть не казав, що розглядає Тігіпка як кандидата, а просто з ним зустрічався.

Те, що в уряді готуються до змін – зовсім не є неочікуваністю. Президент вимагає цих змін вже місяць – не відставки, а лише змін.

Дивіться відео зустрічі президента та прем'єра:

Я тепер не здивуюсь, якщо зміни в уряді будуть радикальними. Тому що вигадана реальність вже поступово стає справжньою. І питання тільки в тому чи вірить в неї президент, адже рішення приймає він.

Я не хочу придумувати конспірологічних теорій. Але як показує досвід, такі інформаційні кампанії відбуваються сплановано і організовано. Ким? Треба шукати кому це може бути вигідно. Варіантів може бути багато. Олігархів, які незадоволені чинним урядом, є чимало.

Як використовують мову ворожнечі посіпаки Януковича

Наведу приклад групи політичних тварин, які теж потенційно можуть бути авторами цієї атаки. І, чесно кажучи, на мою думку, це – найгірший варіант.

Політики з далекого минулого, наче зомбі намагаються повстати з могил і повернутися до нашого життя. На каналах Медведчука розпалюють ворожнечу і ненависть до всього українського. І не тому, що ненавидять цю країну з її культурою, а тому, що більше нічого не можуть запропонувати.

Про те, як посіпаки Януковича розпалюють ворожнечу до всього українського – читайте тут.

Відео: посіпаки Януковича в українській політиці