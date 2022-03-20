ООН доставила перший конвой невідкладної гуманітарної допомоги на Сумщину
20 березня 2022 , 16:18Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький
Організація Об’єднаних Націй та наші партнери в Україні доставили перший конвой невідкладної гуманітарної допомоги на Сумщину.
Голова Сумської обласної державної адміністрації зазначив, що прибуло 7 вантажівок, 130 метричних тонн необхідної допомоги, які безпосередньо допоможуть близько 35 000 людей.
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Що входить в гуманітарну допомогу
- Медичні товари;
- Вода у пляшках;
- Готові до вживання страви та консерви;
- Обладнання для ремонту водопровідних систем, щоб надати допомогу 50 тисячам людей.
Протягом кількох днів спільно з представниками ООН ми планували, як безпечно довезти цей вантаж до обласного центру та чекали на відкриття гуманітарного коридору. Нам усе вдалось, і я дякую кожному, хто долучився до цього процесу!
– сказав Живицький.
Гуманітарна допомога Сумщині / Фото Дмитро Живицький