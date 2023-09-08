На бек-вокалі у Путіна: у Зеленського розкритикували ідею ООН зняти з Росії санкції

"Миротворці" з ООН хочуть відновити "зернову ініціативу" і пропонують за це анулювати низку санкцій для країни-агресорки. В Офісі президента назвали цю "торгівлю" неприпустимою.

Німецькі журналісти з видання Bild опублікували докази того, що ООН пропонувало Росії посприяти зняттю фактично усіх санкцій в обмін на повернення до зернової ініціативи. У Зеленського не забарилися з реакцією.

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В ООН підспівують воєнним злочинцям

У розпал війни ідея анулювати санкції для Росії за експорт вкраденого зерна звучить абсурдно. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що світ не міг раніше уявити, що представники ООН перетворяться на "головних лобістів військових злочинців".

Подоляк нагадав, що західні країни запровадили санкції у відповідь на порушення нинішньою кремлівською владою міжнародного права. У такий спосіб російським елітам надіслали чіткий меседж, що Росія з Путіним не має майбутнього.

Водночас керівництво ООН продовжує загравати з кривавим режимом. Пропонуючи схилити голову перед шантажем країни-терористки і виконати її забаганки, воно "легалізує" усі її злочини, які та робить задля досягнення своїх політичних амбіцій.

Подоляк додав, що Росії та її прихильникам в ООН доведеться лише мріяти про зняття обмежень.

Жодна з цих абсурдних ідей не може бути реалізована, особливо на тлі ракетного терору проти портової та зернової інфраструктури України. Однак це ще одне нагадування про те, що присутність Росії в Радбезі ООН отруює організацію в цілому,

– так відреагував посадовець на "оонівську" пропозицію.

На яких умовах ООН торгувалася з Кремлем

Bild опублікувало лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до очільника російського МЗС Сергія Лаврова. Міжнародна організація пообіцяла кремлівський владі "хабаря" для розмороження зернової ініціативи.

Чим саме Гутерріш намагався звабити Росію:

скасуванням санкцій ЄС проти Російського аграрного банку;

страхуванням російських кораблів від атак у Чорному морі;

розмороженням активів російських компаній із виробництва добрив;

відновленням доступу російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС.

За даними видання, Путін поки не дав згоди на такі привабливі пропозиції. Він сумнівається у можливості їх реалізації.