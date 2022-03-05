В ООН існує змова – прикривати російське членство у Раді Безпеки, – Кулеба

Через війну Росії проти України багато компаній відмовилися надалі співпрацювати з країною-агресоркою. Водночас РФ досі не виключили з Ради Безпеки ООН, хоча, за словами Дмитра Кулеби, вона там перебуває незаконно.

Про це міністр закордонний справ України Дмитро Кулеба заявив під час прямого ефіру телеканалу "Верховна Рада".

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"Те, що Росія незаконно перебуває в Раді Безпеки ООН в статусі постійного члена – Україна про це говорила давно. Ми зверталися в секретаріат ООН, з проханням надати всі відповідні документи, але нам цього не надали", – розповів Кулеба.

Міністр переконаний, що існує змова ООН – прикривати російське членство в Раді Безпеки всіма доступними засобами.

Я точно можу сказати, що в РФ немає права бути присутньою в Раді Безпеки ООН в статусі постійного її члена. Вона це право узурпувала за сприянням членів ООН в 1991 році. Це була змова, вони цю комбінацію розіграли, а тепер РФ прикривають,

– заявив він.

Дмитро Кулеба також наголосив, що в НАТО існує політична згода, щоб союзники на двосторонньому рівні допомагали Україні всім, чи можуть.

"Але сам Альянс, по суті, усунувся. Ми маємо говорити про це чесно, українці мають побачити, що НАТО насправді не є таким, яким ми його собі уявляли", – каже міністр.

Кулеба зазначимо, що днями 141 держава-член Генасамблеї ООН проголосувала за резолюцію “Агресія проти України” з найбільш жорстким формулюванням.

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