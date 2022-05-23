ООН нарахувала рекордну кількість біженців у світі - понад 100 мільйонів

Українці через війну на власному гіркому досвіді відчули, що означає залишати свою домівку та шукати прихистку на чужині. В ООН порахували, скільки приблизно біженців може бути у світі.

Таким чином встановили, що понад 100 мільйонів людей змушені були покинути свої домівки. Вони втекли від насильства, конфліктів, переслідувань і порушень прав людини.

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Війна в Україні збільшила кількість біженців

Очікувано, що на таку ситуацію з біженцями у світі вплинула війна в Україні. Адже вона стала одним із факторів, які змусили мільйони людей до втечі. При цьому в ООН відмежовують конфлікти у Ефіопії чи Демократичній Республіці Конго. Вказують, що там фактори інші, які сприяють великому потоку людей.

Це рекорд, який ніколи не слід було встановлювати. Це має слугувати тривожним дзвінком, щоб вирішувати та запобігати руйнівним конфліктам, припинення переслідувань і усунення основних причин, які змушують невинних людей залишати свої домівки,

– заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Підрахунки ООН включають біженців, шукачів притулку та тих, хто переміщується в межах своїх країн.

Гуманітарна допомога – це не вихід із ситуації

Багато країн в таких випадках намагаються допомогти і надсилають все, що потрібно для гуманітарних потреб. Але це не може вирішити проблему глобально.

Саме тому Гранді закликав до таких дій, щоб усунути причини переміщення людей. За його словами, гуманітарна допомога лікує лише наслідки.

"Щоб переломити цю тенденцію, єдиною відповіддю є мир і стабільність, щоб невинні люди не були змушені обирати між гострою небезпекою вдома чи небезпечною втечею та вигнанням", –сказав він.

Важлива інформація для українських біженців

З моменту нападу Росії на Україну кордон в пошуках прихистку перетнули мільйони українців. Серед них жінки та діти, які ховаються від жахів війни. Країни Європи та світу їх приймають, надають підтримку та захист. Наприклад, Німеччина дала шанс українським біженцям вступити до її університетів за спрощеними умовами.

Долучаються до допомоги не лише країни, але й світові компанії та бізнес. Наприклад, багато залізниць у Європі дозволили нашим громадянам безкоштовний проїзд. Також авіаперевізник Wizz Air вирішив виділити ще й безкоштовні квитки для польотів. 10 тисяч квитків українці зможуть використати на рейси до Великої Британії.

Окрім тих, що поїхали за кордон, також багато українців перемістились подалі від бойових дій на Захід країни. Держава їх всіляко підтримує і надає різного виду допомоги, зокрема, грошову. Тепер ці люди зможуть отримувати соцвиплати просто на вокзалах.

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