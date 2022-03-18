ООН не виключає, що фейки про "біолабораторії" – підготовка до застосування хімічної зброї

Кривава війна, яку розв'язала Росія, тягне за собою розгромні судові процеси. Розуміючи це, окупанти намагаються виправдати свою поведінку, перекручуючи інформацію.

Політичне керівництво Росії шукає будь-які можливості знайти й зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного та кривавого вторгнення в Україну. Про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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Зокрема 18 березня за ініціативою Росії відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН з украй цинічним та фейковим порядком денним: "Щодо нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні".

Попри те, що весь світ розуміє безпідставність і брехливість усіх російських публічних заяв, Росія таки намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов'язані з уявною військово-біологічною активністю США на території України.

ООН відкинули звинувачення Росії й розуміють загрозу

США та абсолютно переважна більшість держав – членів РБ ООН відкинула фейкові звинувачення росіян. При цьому в організації не виключають, що брифінг Росії стосовно біологічних лабораторій може бути одним з імовірних етапів підготовки групи "яструбів" Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України.

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