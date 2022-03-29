ООН повідомила про понад 3 тисячі жертв та постраждалих серед мирних українців

В ООН заявили, що станом на 33 день війни в Україні загинули 1179 мирних мешканців. Ще 1860 українців зазнали поранень.

Серед вбитих є 104 дитини. Водночас в Офісі генпрокурора України зазначили, що станом на 34 день війни в Україні є 144 загиблих неповнолітніх.

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Поранених дітей, за даними ООН, є 132.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу. Зокрема через обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також через ракетні та повітряні удари,

– мовиться у повідомленні.

Водночас організація зазначила, що фактичні цифри значно вищі. Адже з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, інформація надходить пізніше.

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