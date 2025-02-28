ООН призупинила надання фінансової допомоги для України через скорочення підтримки США

ООН призупинила надання фінансової допомоги в деяких країнах, серед яких, ймовірно, Україна. Причиною стало скорочення підтримки США.

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш висловив сподівання, що це рішення можна буде скасувати "на основі більш ретельного аналізу". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку ООН.

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Зниження гуманітарної ролі США суперечить їхнім інтересам , – Гутерреш

Гутерреш заявив, що скорочення фінансування США зроблять світ "менш здоровим, менш безпечним і менш процвітаючим".

Він наголосив також, що зниження гуманітарної ролі та впливу США суперечить американським інтересам у всьому світі.

Від Гази до Судану, Афганістану, Сирії, України та далі. Американське фінансування безпосередньо підтримує людей, які переживають війни, голод і катастрофи, забезпечуючи необхідну медичну допомогу, притулок, воду, їжу та освіту, список можна продовжувати,

– сказав генеральний секретар ООН.

Із цієї заяви можна зробити висновок, що під скорочення допомоги потрапила й Україна.

Гутерреш також додав, що у цей "крихкий момент" світ повинен "уникати відновлення бойових дій, які поглиблять страждання та ще більше дестабілізують регіон, який уже стоїть на вістрі ножа".