Честь, повага та найкращі побажання: як у ООН спілкувались із Пригожиним про злочини "Вагнера"

ПВК "Вагнера", який очолював Євгеній Пригожин", відомий своїми злочинами проти українських військових та цивільних. Водночас у ООН все одно спілкувались із ними.

Головний комісар ООН з прав людини шанобливо спілкувався із Євгенієм Пригожиним. Про це йдеться у ексклюзивному розслідуванні 24 Каналу.

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Честь та повага злочинцям

Офіційний лист з інформацією про воєнні злочини Пригожина та вагнерівців починається з фрази "маю за честь". Цікаво, що закінчується він подякою та найкращими побажаннями.



Лист від комісара ООН / Скриншот 24 Каналу

Документ, який надіслали Пригожину члени Робочої групи з використання найманців як засіб порушення прав людини та перешкоджання здійсненню в праву народів на самовизначення, робочої групи з насильницького чи примусового зникнення, спеціального доповідача з позасудових або довільних страт і спеціального доповідача з питань сучасних форм рабства, містить кілька сторінок описів скоєних групою "Вагнера" воєнних злочинів.



Документ із розслідуванням воєнних злочинів / Скриншот 24 Каналу

Попри це, сам файл починається зі звернення "маємо за честь звернутися до вас", а закінчується "з повагою". Цинізм найвищого ґатунку.

Та і не зрозуміло, чому ООН висловлюють повагу тим, чиї злочини розслідують.