Пізно ввечері 29 жовтня в аеропорту Махачкали дагестанці влаштували погром. Вони організували "полювання на євреїв". А на заклики засудити їхню поведінку вже відреагувала Марія Захарова.

Речниця міністерства закордонних справ Росії не придумала нічого кращого. Вона вирішила порівняти засудження погромів у Махачкалі із забороною УПЦ МП в Україні. Як тобі таке, Ілон Маск?

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У Росії ніяк не заспокояться

Отже, Марія Захарова відреагувала на заяву офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка. Він від імені організації засудив погроми в аеропорту Махачкали. А речниця міністерства заявила, що його слова – "фантастичне лицемірство".

Ми не здивовані її реакцією. Адже для Марії Захарової цілком нормально розпалювати ворожнечу. І вона не здивована, що дагестанці влаштували "полювання на євреїв" в аеропорту, коли туди прибув літак з Тель-Авіва. Власне, і сам напад ХАМАС на Ізраїль її аж ніяк не збентежив.

Звернімо увагу на слова Дюжжаріка, які так обурили Захарову.

Наскільки мені відомо, сили безпеки та влада відновили порядок. Але ми безумовно засуджуємо дії та заяви людей, які намагалися штурмувати аеропорт і намагалися полювати на людей виключно через їхню релігію. Ми засуджуємо ці акти антисемітизму,

– сказав він.

Водночас Марія Захарова висловила ще одну претензію ООН. Вона має надію, а тепер увага, що секретаріат організації "знайде у собі мужність засудити багаторічне переслідування Української православної церкви київським режимом".

Так-так, мовиться про ту саму церкву, яка роками була осередком Росії в Україні. Вона не лише поширювала антиукраїнську пропаганду. Ще й вербувала людей, щоб вони співпрацювали з Кремлем, а після початку повномасштабного вторгнення – йшли на співпрацю з окупантами.

Нагадаймо, що російське керівництво засуджує дії Ізраїлю у Секторі Гази. Правда, це не заважає йому замовчувати звірства, які скоюють бойовики ХАМАС, а також заворушення у Дагестані. У США підкреслили, що така реакція Путіна на погроми в аеропорту Махачкали – "промовиста".