"Кінця цьому не видно": генсек ООН закликав до негайного припинення вогню в Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив на необхідності припинення вогню в Україні. Організація Об'єднаних Націй може стати майданчиком для нових перемовин щодо завершення російсько-української війни.

Відповідну ініціативу планують реалізувати під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї, передає "Укрінформ".

Що відомо про ініціативу?

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ увійшов у п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, яка супроводжується масштабними стражданнями цивільних і глобальними наслідками. За його словами, "кінця цьому не видно".

При цьому, Гутерреш вкотре закликав до негайного припинення вогню, яке, на його думку, має стати першим кроком до справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.

Він також наголосив на необхідності припинення вогню для створення умов для подальших домовленостей. Окремо Гутерреш висловив занепокоєння становищем цивільного населення в Україні та Росії, зазначивши, що найбільше від війни потерпають українці.

За його словами, війна також впливає на продовольчу безпеку, постачання добрив та енергоносіїв. Гутерреш закликав забезпечити безпечний експорт українського та російського продовольства, добрив і енергії.

Коментуючи можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю США, України та Росії в ООН, генсек заявив, що був би готовий сприяти цьому, якщо така можливість з'явиться.

Генсек наголосив, що вважає за необхідне досягти припинення вогню на території нашої держави. "Я був би радий зробити це, якщо це можливо, і вважаю абсолютно необхідним досягти припинення вогню в Україні та створити умови для переходу до справедливого миру", – зазначив Гутерреш.

Поки що точний формат та учасники потенційних тристоронніх переговорів не розкриваються, однак очікується, що це питання стане одним із ключових під час найближчих засідань Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Василь Небензя під час засідання ООН заявив, що Росія готова продовжувати бойові дії, якщо Київ не погодиться на вимоги Москви.