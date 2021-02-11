ООН закликає зняти блокаду та відкрити КПВВ на Донбасі: деталі

В Організації Об'єднаних націй закликали учасників конфлікту на Донбасі зняти обмеження на перетин лінії зіткнення. Для цього, кажуть в ООН, необхідно відкрити усі контрольні пункти в'їзду – виїзду.

Таку позицію ООН висловила під час засідання Радбезу заступниця генсека з політичних питань і будівництва миру Розмарі ДіКарло.

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Лінія розмежування практично блокована

Під час пандемії, наголосила ДіКарло стало важче доставляти гуманітарну допомогу на окуповані території. Лінія розмежування фактично заблокована. З проблемами зіткнулись пенсіонери, які не можуть дістатись на підконтрольну Україні територію та отримати пенсії.

Ми закликаємо всіх, хто має вплив, допомогти зняти обмеження на свободу пересування через лінію дотику і забезпечити роботу достатньої кількості КПВВ,

– наголосила ДіКарло.

Партнери готові надавати допомогу жителям окупованих територій

В ООН повідомили, що 120 міжнародних партнерів готові надати допомогу тим громадянам України, які її потребують. Таких, згідно з гуманітарним планом реагування Організації Об'єднаних Націй нарахували 1,9 мільйона.