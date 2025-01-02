В МЗС відреагували на звинувачення ООН в нібито обмеженні Україною релігійних свобод

Міністерство закордонних справ України відкинуло висновки ООН щодо нібито “недостатності обґрунтування” заборони діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву МЗС. Там наголосили, що Україна має обов'язок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора.

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В МЗС відреагували на звинувачення ООН

В МЗС України зазначили, що ознайомилися із 41-ою періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яку оприлюднили 31 грудня 2024 року.

Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність,

– заявили у відомстві.

В Міністерстві наголосили, що закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Натомість він не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що "здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України".

Дипломати також нагадали, що Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. Зокрема Росія через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють.

Закон переслідує легітимну мету, є необхідним у демократичному суспільстві, передбачає демократичну процедуру, в якій останнє слово належить суду; є найменш обтяжливим, оскільки не накладає тягаря на совість віруючих, а лише виводить їх з-під тиску російської православної церкви, яка, що підкреслюється в Резолюції ПАРЄ, "є ідеологічним продовженням злочинного режиму",

– йдеться у заяві.

В МЗС додали, що розраховують на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об'єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна.