В ООН заявили, що дії Росії в Україні "можуть вважатися" воєнними злочинами

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що дії Росії в Україні "можуть вважатися" воєнними злочинами. Йдеться, зокрема, про розстріли окупантами мирних жителів.

Таке твердження виголосила речниця управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані 22 квітня. За її словами, спеціальна місія УВКБ ООН вже задокументувала вбивство росіянами 50 мирних жителів у Бучі, зокрема шляхом розстрілу.

Читайте також У Каховці окупанти облаштували катівню у приміщенні поліції, де б’ють та піддають тортурам людей

Заява ООН щодо воєнних злочинів Росії в Україні

Зазначається, що спеціальна місія ООН отримала понад 300 заяв про вбивства мирних мешканців поблизу Чернігова, Києва, Харкова та Сум, де населені пункти перебували під тимчасовою окупацією Росії.

Російські збройні сили без розбору обстрілювали та бомбардували населені райони, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи лікарні, школи та іншу цивільну інфраструктуру. Це дії, які можуть прирівнюватись до воєнних злочинів,

– заявила Шамдасані.

Очільниця УВКБ ООН Мішель Бачелет своєю чергою додала, що за 8 тижнів з початку активної агресії Росії проти України гуманітарне право не просто ігнорувалось, а, здається, було повністю відкинуте.

Бачелет підкреслила, що майже кожен мешканець Бучі, з яким розмовляли представники місії ООН, розповів про смерть родича, сусіда або незнайомця. "Ми знаємо, що потрібно робити значно більше, і що Буча – це не єдиний випадок (населений пункт, де мирні мешканці постраждали від агресії – 24 канал)", – наголосила посадовиця.

До слова, від 24 лютого 2022 року місії ООН вдалось задокументувати і підтвердити загибель вже 2 345 мирних мешканців, а також 2 919 цивільних осіб, які отримали поранення, йдеться у повідомленні. Крім того, до ООН надійшло 75 заяв про сексуальне насильство з боку російських окупантів, зокрема, стосовно дітей.

Вас може зацікавити – Росія таємно стягує ефіопців для війни проти України: дивіться відео