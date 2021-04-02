Обстріл у Красногорівці: в ЗСУ розповіли про стан пораненого мешканця

Окупанти вкотре порушили режим тиші на Донбасі та обстріляли українські позиції. У Красногорівці 2 квітня під час мінометного обстрілу бойовики влучили в цивільний будинок й поранили мирного жителя.

Чоловіка 2 квітня під час мінометного обстрілу поранив осколок.

Як почувається чоловік

Відомо, що це місцевий мешканець 1962 року народження. Потерпілого відвезли у травматологічне відділення міста Курахово.

Стан здоров'я пораненого мешканця задовільний, лікарі надали усю необхідну медичну допомогу,

– кажуть в ООС.



У Красногорівці постраждав мирний житель / Фото Операції Об'єднаних сил

Чому постраждав цивільний

2 квітня окупанти обстріляли позиції українських військових в районі Красногорівки з мінометів 120 калібру. Одна з мін влучила в цивільний будинок.

У ЗСУ стверджують, що про всі факти порушень з боку збройних формувань Росії українська сторона повідомила ОБСЄ.

"Окупанти в черговий раз продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне ставлення до життя та здоров'я мирних мешканців", – стверджують в ЗСУ.

Додають також, що українські військові ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів.

Коротко про ситуацію на Сході

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.

2 квітня під час обстрілів поранили 3 українських військових;

У той же день бойовики відкрили вогонь біля Золотого, Світлодарська, Новотошківського, Пищевика, Красногорівки, Гнутового, у районі селища Опитне та поблизу Водяного, що на Приазов'ї.



Розташування угрупувань Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу