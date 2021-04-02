Обстріл у Красногорівці: в ЗСУ розповіли про стан пораненого мешканця

Окупанти вкотре порушили режим тиші на Донбасі та обстріляли українські позиції. У Красногорівці 2 квітня під час мінометного обстрілу бойовики влучили в цивільний будинок й поранили мирного жителя.
Джерело:фейсбук Операції Об'єднаних сил
Чоловіка 2 квітня під час мінометного обстрілу поранив осколок.
Як почувається чоловік
Відомо, що це місцевий мешканець 1962 року народження. Потерпілого відвезли у травматологічне відділення міста Курахово.
Стан здоров'я пораненого мешканця задовільний, лікарі надали усю необхідну медичну допомогу,
– кажуть в ООС.
У Красногорівці постраждав мирний житель / Фото Операції Об'єднаних сил
Чому постраждав цивільний
2 квітня окупанти обстріляли позиції українських військових в районі Красногорівки з мінометів 120 калібру. Одна з мін влучила в цивільний будинок.Зверніть увагу! У ЗСУ стверджують, що про всі факти порушень з боку збройних формувань Росії українська сторона повідомила ОБСЄ.
"Окупанти в черговий раз продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне ставлення до життя та здоров'я мирних мешканців", – стверджують в ЗСУ.
Додають також, що українські військові ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів.
Коротко про ситуацію на Сході
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.
- 2 квітня під час обстрілів поранили 3 українських військових;
- У той же день бойовики відкрили вогонь біля Золотого, Світлодарська, Новотошківського, Пищевика, Красногорівки, Гнутового, у районі селища Опитне та поблизу Водяного, що на Приазов'ї.
Розташування угрупувань Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу