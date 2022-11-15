В ОП показали наслідки прильоту по Києву: палає п'ятиповерхівка

Росія атакувала Київ ракетами. Попередньо відомо про два влучання в житлові будинки.

Відповідну інформацію повідомили в Офісі Президента. Це трапилось в день, коли стартував саміт "Великої двадцятки".

Зауважте У Києві та на Чернігівщині прозвучали вибухи: ймовірно, працювала ППО

Росія атакувала Київ ракетами

Київ. Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки,

– заявив Кирило Тимошенко.

За даними заступника глави Офісу Президента, на місці вже працюють рятувальники та лікарі. Він також додав, що:

декілька ракет знищили сили ППО;

більше інформації надасть згодом.

На опублікованих в мережі кадрах видно, як палає п'ятиповерхівка. За даними телеграм-каналів, російська ракета пробила в стіні дірку. Декілька квартир охопив вогонь.

На місці інциденту вже прибула поліція. На кадрах помітно, що горить другий та третій поверх будинку.

Росіяни атакували Печерський район Києва

Мер Києва Віталій Кличко орієнтовно в 15:34 15 листопада повідомив, що російські ракети влучили в Печерський район міста. За попередньою інформацією – в два житлових будинки.

Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань,

– заявив Кличко.

Орієнтовно о 16 годині міський голова також розповів, що в Києві ще одне влучання в Печерському районі. Знову в багатоповерхівку.



Люди на місці прильоту / Фото КМВА



Російська ракета влучила в багатоповерхівку / Фото КМВА

Масований ракетний удар по Україні

Орієнтовно о 15 годині 15 листопада по всій Україні пролунала повітряна тривога. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.

Згодом про роботу ППО повідомили на Вінниччині та Миколаївщині. Після цього стало відомо, що Росія вдарила по критичній інфраструктурі в Рівному. Окрім того, на Волині та Хмельниччині чули вибухи.

ЗМІ написали, що вибухи пролунали на Івано-Франківщині. Окрім того, Росія влучила в об'єкт критичної інфраструктури Харкова та Чугуївського району. Там є перебої зі світлом. Люди не постраждали.

Також окупанти влучили в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів.

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