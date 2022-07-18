Поки не йдеться про звільнення Венедіктової і Баканова: в ОП пояснили рішення Зеленського

В ОП заявили, що про звільнення Венедіктової та Баканова поки не йдеться. Зараз триває розслідування.

Володимир Зеленський відсторонив генпрокурорку та усунув голову СБУ з посади 17 липня. Усе через те, що понад 60 прокурорів та співробітників СБУ після повномасштабного вторгнення росії залишилися на тимчасово окупованій території та працюють на ворога.

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Президент видав укази щодо посадовців, щоб вони не впливали на кримінальні провадження щодо своїх працівників. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Про звільнення говорити рано

Мова про звільнення цих двох посадових осіб поки що не йде. Мова йде про те, що генерального прокурора відсторонено від посади, а голову Служби безпеки тимчасово усунено від виконання обов'язків,

– каже Андрій Смирнов.

Чи зможуть Венедіктова та Баканов знову виконувати свої обов'язки

Заступник керівника ОП розповідає, що будуть проведені перевірки, триватимуть розслідування. Вже на основі висновків президент ухвалить рішення.

На питання, чи можливе поновлення Венедіктової та Баканова на посади, Смирнов відповів ствердно. Адже результати розслідування можуть бути різними.

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