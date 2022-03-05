В ОП просять розблокувати дороги у західних регіонах для міжнародного гумвантажу

Олексій Арестович записав спеціальне звернення до бійців самооборони із західних областей України. Повідомляється, що місцева самооборона паралізувала рух транспорту.

Він зазначає, що через перекриті дороги виникне проблема зі швидким перенаправленням гуманітарної та воєнної допомоги, яка поступає з Європи в східні, південні та центральні регіони України.

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Перекриті дороги – проблема на рівні держави

Місцева самооборона, кажуть, проявляє занадто багато "рвєнія". Дорогі друзі, давайте наводити порядок на дорогах. Це велика проблема,

– зазначив Арестович.

Він додав, що самооборона створила проблеми на рівні держави, розв'язувати які доведеться Офісу Президента. Професіонали зазначають, що блокпости не зсувають підозрілі машини при перевірці документів на спеціальний майданчик, затримуючи рух. Зокрема йдеться про Тернопільську, Волинську, Рівненську, Чернівецьку та Львівську області, через які йдуть і зворотні потоки машин.

На проблему вже звернули увагу іноземні кореспонденти.

Будь ласка, шановні колеги, впорядкуйте дороги! Неможливо, коли люди, вантажі проїжджають 100 кілометрів за 12 годин.

– зазначив Арестович.

Щодо підозрілих осіб, радник голови Офісу Президента порадив передавати їх в спеціальні підрозділи поліції.

Дивіться звернення Арестовича:



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