Створив символ і популяризував нацистські ідеї, – ОП про те, чого досягнув кремль смертю дугіної

Після того, як у росії від вибуху в автомобілі загинула донька "ідеолога путіна" олександра дугіна, у бік України одразу почали лунати погрози. В Офісі Президента спробували пояснити, як смерть дугіної зіграла на руку кремлю.

За словами радника очільника ОП Михайла Подоляка, ліквідацією дугіної кремль "вбив" одразу двох зайців.

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Подоляк пояснив, що у такий спосіб кремль:

Створив пропагандистський символ. Популяризував нацистські ідеї дугіна-старшого. Залякав інших пропагандистів для додаткової "слухняності". Тимчасово перемкнув увагу з того, що росія – країна-терорист.

Зауважимо, що під час своєї промови у межах Кримської платформи президент Володимир Зеленський наголосив, що вбивство дугіної – це точно не наша відповідальність.

Це не громадянка нашої країни, вона нас не цікавить. І вона не була на території України,

– підкреслив він.

Яку цікаву деталь помітили під час похорон дугіної

23 серпня у росії поховали вбиту пропагандистку дар'ю дугіну. Звісно, подію перетворили на шоу "переможемо Україну", а тіло дугіної після "горіння в автомобілі" виглядало надто добре, що провокує багато запитань.

російська пропаганда намагалася звинуватити у вбивстві пропагандистки дугіної Україну та навіть створила феєричний фейк про виконавицю – Наталю Вовк, якій росіяни намагалися приписати службу в "Азові". Втім, усю їхню брехню викрили похорони пропагандистки.

Одразу після вбивства дугіної російські пропагандисти повідомили про те, що внаслідок вибуху та пожежі тіло обгоріло так, що провести впізнання просто неможливо, єдине, що вдалося визначити, це те, що жертвою стала жінка. Але от парадокс: згідно з фото з похоронів дугіної, які поширюються у соцмережах, її ліквідували у будь-який інший спосіб, але точно не вибухом та вогнем. Жоден макіяж не здатен на таке диво.

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