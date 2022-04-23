В ОП розповіли, скільки українців досі залишаються без електрики

Росіяни обстрілами та бомбардуваннями завдали великої шкоди цивільній інфраструктурі. Багато українців через дії ворога залишилися без світла та води.

Як повідомили в Офісі Президента, проводяться постійні роботи над відновленням електропостачання на пошкоджених ділянках електромереж. Особливо активно фахівці працюють на звільнених від росіян територіях.

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Українці без світла

Зараз близько 750 тисяч наших громадян залишаються без електропостачання. Більша частина з них – у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Також повідомляється, що щодня наші служби відновлюють постачання електрики для 40 – 70 тисяч українців.

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