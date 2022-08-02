Штампована роспропаганда, – в ОП відреагували на слова Трампа про відмову від Криму і НАТО

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп відзначився скандальною заявою. Він переконаний, що якби Україна відмовилася від Криму і вступу до НАТО, то нібито могла б запобігти повномасштабному вторгненню росії.

Реакція України на абсурдну заяву не забарилася. Її озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Він наголосив, що заява Трампа є абсурдною. Ба більше, тезу про те, що росіян не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО й Криму, є російським пропагандистським штампом.

Його повторюють деякі західні політики. Навіщо? росія напала тому, що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам,

– закликав Подоляк.

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В ефірі американського телебачення Дональд Трамп заявив, що якби його переобрали на другий термін, а Київ відмовився б від Криму та вступу в НАТО, то путін нібито не розпочав би повномасштабного вторгнення в Україну.

"Він не зміг би цього зробити, якби я був. Він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна – 24 канал) мають укласти угоду. Вони могли б відмовитись від Криму. Могли б щось зробити з НАТО. І мали б країну, тому що, я вважаю, путін хотів укласти угоду", – сказав Трамп.

Як та де прорахувався путін

російський диктатор планував захопити Україну та дійти до Києва за лічені дні. Однак його плани зруйнували українські захисники, які вже понад 5 місяців дають гідну відсіч ворогу. Однак це не єдиний аспект, який не врахував путін.

Він розв'язав цю війну частково для того, щоб завадити Україні вступити до НАТО, але натомість отримав ще більше членів НАТО на своєму північно-західному кордоні.

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