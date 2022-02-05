В ОП закликали не поширювати фейки Росії про "домовленості Єрмака з бойовиками"

У мережі активно поширюють цинічні фейки про нібито домовленості Андрія Єрмака з російськими найманцями. Мовляв, у Парижі глава ОП "зобов'язався розглянути їхні пропозиції".

У Зеленського закликали не поширювати такі нісенітниці. Про ситуацію у коментарі 24 каналу висловився Михайло Подоляк, радник очільника Офісу Президента.

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У Зеленського обурені появою фейків Кремля у ЗМІ

Подоляк наголосив, що дуже дивно бачити, як після блокування пропагандистських медіа певні українські ЗМІ продовжують потурати окупантам. "Це говорить не лише про дуже негидливе ставлення до джерел повідомлень, а й про сильно розхитані моральні орієнтири", – додав він.

Безперечно, немає й не може бути жодних юридично значущих зобов'язань українських переговорників перед будь-якими представниками окупаційних структур,

– підкреслив радник Єрмака.

Він зазначив, що це має бути очевидним. Адже таких "представників" й взагалі не існує в юридичному розумінні. Й додав, що з точки зору національних інтересів України й елементарної порядності, робити "ньюзмейкерами" російських найманців – це просто нонсенс. Тож у Зеленського закликали не розглядати окупантів як достовірне джерело.

Домовлятися про мир на Донбасі слід лише із Росією

Подоляк додав, що Єрмак та інші представники України у різних переговорних форматах повністю усвідомлюють, що мінські домовленості є дещо неоднозначними у тому вигляді, в якому їх узгодили у 2014 – 2015 роках. З огляду на це українська сторона наполягає на таких кроках у цих рамках, які гарантують Україні чесний та тривалий мир.

Радник глави ОП пояснив, що це можливо лише за повної поваги до суверенітету України. Тож будь-яке поширення в українських ЗМІ пропагандистських вкидів від окупантів варто вважати елементом свідомої чи несвідомої колаборації із державою-агресоркою.

Усі представники України виходять з того, що переговори щодо миру на Донбасі доцільно вести з російською стороною. Саме вона, а не будь-які маріонеткові утворення, є стороною тяжкого конфліктного діалогу,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що переговори варто вести з тими, хто щось вирішує, а не з тими, хто щось зображає. Українська сторона, мовляв, неодноразово заявляла про це, така ж позиція – й у міжнародних партнерів нашої держави.