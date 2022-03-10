ОП запустив вебплатформу, яка збиратиме інформацію про порушення прав людини

Для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини Росією під час війни з Україною створено вебплатформу.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак ввечері середи, 9 березня.

Читайте також Авіаудар по пологовому – це геноцид: Зеленський записав звернення на 14 день війни

Зібрані факти будуть використані як докази для захисту та представництва України у Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН,

– сказав керівник ОП.

Президент Володимир Зеленський своїм указом уже уповноважив відповідальних осіб на представлення та захист інтересів України в Міжнародному суді ООН у справі проти Росії щодо звинувачень у геноциді.

Україна отримала підтримку партнерів

Україна заручилася підтримкою партнерів і в короткі терміни створила міжурядову платформу, яка допоможе зібрати докази про порушення прав людини у нашій країні.

Отримана інформація дасть змогу притягати до відповідальності Росію та відстоювати інтереси України на міжнародних судових майданчиках,

– зазначили в Офісі Президента.

Для того, щоб зафіксувати порушення прав людини та/або скоєний злочин необхідно:

заповнити форму,

описати факт порушення прав людини загарбником,

долучити наявні докази: фото-, відеоматеріали, документи, інформацію про свідків, жертви.

Уся інформація та свідки, які її нададуть, перебуватимуть під надійним захистом. Відомості будуть опрацьовані кваліфікованою командою юристів і підготовлені для захисту інтересів нашої держави.

Доказова база буде використана лише в судових справах України проти Росії з дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

Мін'юст веде активну юридичну роботу 8 років

Заступниця міністра юстиції з європейської інтеграції Валерія Коломієць зауважила, що Мін'юст протягом восьми років проводить ефективну юридичну війну проти Росії на майданчику ЄСПЛ.

У перший тиждень з початку повномасштабних військових дій РФ на території України ми переконали суд застосувати запобіжні заходи проти Росії, дія яких тепер автоматично поширюється на кожну індивідуальну заяву, які люди вже подають до Суду проти РФ. Запуск цього порталу допоможе нам ефективніше та швидше налагодити роботу із захисту прав людей України під час військової агресії країни-окупанта,

– додала вона.

Для збору та обробки інформації про порушення прав людини Росією створено вебплатформу – https://humanrights.gov.ua/

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!