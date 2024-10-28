Опалювальний сезон вже розпочався: чи вистачить Україні газу цієї зими

Вночі температура повітря в ряді регіонів України опускається нижче 8 градусів за Цельсієм, тож опалювальний сезон вже стартував. Попри заяви уряду, експерти вважають, що газу цієї зими може не вистачити, за деяких умов.

Газу вистачить лише при теплій зимі

На думку експерта з житлово-комунальних послуг Олега Попенка, газу вистачить лише при теплій зимі. А от спрогнозувати чи вистачить блакитного палива, якщо температура за Цельсієм триматиметься нижче 10 градусів протягом декількох тижнів – важко.

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Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Чималий об'єм газу споживатиме нове обладнання. Наприклад, газопоршневі установки, газотурбінні установки, які працюють на газі.

Скільки газу вже закачали у сховища

Наразі в українських сховищах закачано близько 12,8 мільярда кубічних метрів газу.

Планується загалом 13,2 мільярда кубічних метрів газу.

Однак під час повномасштабної війни споживання газу суттєво знизилось, підкреслює експерт з ринку енергетики Омельчинко

Володимир Омельчинко Директор енергетичних програм Центру Разумкова До повномасштабної війни норма була на рівні мінімум 14,5 – 15 мільярдів кубічних метрів у сховищах. Зараз, оскільки у нас знизилось під споживання, то це має бути десь близько 13,5 – 14 мільярдів кубічних метрів.

Святослав Павлюк пояснює, що в Україні запасу вугілля більше, ніж зазвичай, а запасу газу менше. Ба більше, наразі важко оцінити обсяги споживання газу, адже в Україні маса зруйнованих міст та скорочення споживання на теплових електростанціях, де газ використовувався.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України Тому робити прогнози за відсутності будь-якої статистики зараз надзвичайно важко. Єдине, що ми можемо сказати – газу є реально майже на 10% менше, ніж ми мали минулого року. Вугілля об'єктивно більше. Однак не факт, що ми зможемо його використати через зруйновані ТЕЦ.

Які були обсяги газу у сховищах торік

Щодо ситуації торік, то Павлюк зауважує, що у сховищах було близько 13 – 14 мільярдів кубометрів газу. Але частина з цього газу торік була газом не резидентів, а зараз це газ резидентів, але комерційних компаній. Також важко зрозуміти, яка частина буферного газу, вважає експерт.

Разом з тим, у нас знов-таки зростає споживання, тому що ми будуємо розосереджену газову генерацію. Тобто хай там як, але вона теж буде потребувати додатково обсягів газу. Частина з цього споживання може бути компенсована за рахунок того, що у нас великі станції зупинилися й малі зможуть цей газ використовувати,

– додає Павлюк.

Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України додає, що коментувати та давати оцінку наскільки Україні вистачить газу може лише Міністерство енергетики, бо лише воно бачить повну картину. "За умови довіри до Міністерства енергетики, котра є досить низькою, на мою думку, говорити про якусь конкретику дуже-дуже важко", – вважає Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України.

Що кажуть в Міненерго

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник під час телемарафону заявляв, що Україні вдалося сформувати достатні запаси паливно-мастильних матеріалів. Також він зауважив, що достатня кількість накопичених ресурсів дозволяє, у тому числі утримувати ціни на комунальні послуги.

На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати, виходячи з різних ресурсів для генерації,

– розповів він.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.