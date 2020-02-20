Опалення в низці областей України можуть вимкнути вже 1 березня
Опалення у помешканнях українців у 14-ти областях можуть вимкнути вже 1 березня. Усе через борги 52 підприємств-виробників тепла, яким "Нафтогаз" може припинити постачати газ.
Тепловики не виконують жодної з умов передбачених розрахунків, повідомили у пресслужбі "Нафтогазу". На сьогодні ці підприємства повинні до 25 лютого 2020 року сплатити "Нафтогазу" більш ніж 392,8 мільйона гривень боргів.
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У разі несплати хоча б мінімального платежу, тепловикам для подальшого отримання газу з 1 березня необхідно буде до 28 лютого, крім мінімального платежу, сплатити ще й за газ, спожитий у січні 2020 року.
Які області України можуть залишитися без тепла
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Київська
- Луганська
- Миколаївська
- Одеська
- Полтавська
- Рівненська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
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Зазначимо, що на початку січня "Нафтогаз" попереджав про загрозу відключення від газу 37 тепловиків з 1 лютого. Тож українці ще тоді ризикували опинитися без тепла в домівках. Проте на щастя тоді цього не сталося.
Які підприємства у яких областях заборгували за газ
Борги за газ тепловиків / Інформація від "Нафтогазу"