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      Опалення в низці областей України можуть вимкнути вже 1 березня

      -
      Опалення в Україні можуть вимкнути вже 1 березня у частині областей / ildana.tv

      Опалення у помешканнях українців у 14-ти областях можуть вимкнути вже 1 березня. Усе через борги 52 підприємств-виробників тепла, яким "Нафтогаз" може припинити постачати газ.

      Тепловики не виконують жодної з умов передбачених розрахунків, повідомили у пресслужбі "Нафтогазу". На сьогодні ці підприємства повинні до 25 лютого 2020 року сплатити "Нафтогазу" більш ніж 392,8 мільйона гривень боргів.

      До теми: Загроза відключення тепла: експерт про головні причини боргів

      У разі несплати хоча б мінімального платежу, тепловикам для подальшого отримання газу з 1 березня необхідно буде до 28 лютого, крім мінімального платежу, сплатити ще й за газ, спожитий у січні 2020 року.

      Які області України можуть залишитися без тепла

      • Дніпропетровська
      • Донецька
      • Житомирська
      • Запорізька
      • Київська
      • Луганська
      • Миколаївська
      • Одеська
      • Полтавська
      • Рівненська
      • Сумська
      • Харківська
      • Херсонська
      • Хмельницька

      Читайте також: Як менше платити за тепло: заступниця голови ОПУ Ковалів порадила українцям не відкривати вікна

      Зазначимо, що на початку січня "Нафтогаз" попереджав про загрозу відключення від газу 37 тепловиків з 1 лютого. Тож українці ще тоді ризикували опинитися без тепла в домівках. Проте на щастя тоді цього не сталося.

      Які підприємства у яких областях заборгували за газ

      борги за газ тепловики список опалювальний сезон
      Борги за газ тепловиків / Інформація від "Нафтогазу"

      борги за газ тепловики опалювальний сезон список
      Борги за газ тепловиків / Інформація від "Нафтогазу"

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Нафтогаз Газ Опалювальний сезон Комунальні послуги Новини України
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