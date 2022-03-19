Оператор ГТС відремонтував газопровід до Вуглегірської ТЕС
19 березня 2022 , 17:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм Енергоатому
Оператор ГТС станом на 19 березня відремонтував газопровід до Вуглегірської ТЕС. Російські окупанти пошкодили його ще 10 березня.
Новину повідомила пресслужба Енергоатому. Завдяки ремонту Вуглегірська ТЕС отримала резервне джерело живлення.
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Працівники Оператора ГТС відремонтували газопровід-відвід до Вуглегірської ТЕС Центренерго, який був пошкоджений 10 березня внаслідок ворожих обстрілів,
– мовиться у повідомленні.
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