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      Оператор ГТС у січні заплатив у бюджет майже 619 мільйонів гривень податків

      -
      ГТС у січні заплатила в бюджет понад 600 мільйонів гривень податків / biz.censor.net.ua

      За січень 2020 року Оператор газотранспортної системи України сплатив 618,9 мільйона гривень податків у бюджет. Компанія може ввійти у десятку найбільших платників податків України за підсумками року.

      Більшість сплачених до бюджету грошей становить податок на додану вартість. Про це повідомили у пресслужбі Оператора ГТС України.

      Зверніть увагу: Перекинув подрузі гроші на картку – заплати податки: чи чекає українців сюрприз

      За січень 2020 року ми сплатили 618,9 мільйона гривень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів. Це досить багато,
      – йдеться в повідомленні.

      За попередніми оцінками, Оператор ГТС може ввійти в Топ-10 найбільших платників податків України за підсумками року.

      Що відомо про структуру сплачених податків:

      • більшість сплачених до бюджету грошей складає ПДВ – 551 мільйон гривень;
      • решта – податки з праці (ПДФО, ЄСВ та військовий збір).

      гзотранспортна система податки
      Структура податків, сплачених ОГТС у січні 2020 року / Фейсбук ОГТС

      Цікаво! За перший місяць автономної роботи ОГТСУ сплатив фактично стільки ж податкових відрахувань як за весь 2019 рік (609 мільйонів гривень).

      Що відомо про Оператора газотранспортної системи України

      Про те,  як українська ГТС працювала у 2019 році, читайте тут.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ГТС Гроші Бюджет Податки ПДВ Новини України
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