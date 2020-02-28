Оператор ГТС у січні заплатив у бюджет майже 619 мільйонів гривень податків

За січень 2020 року Оператор газотранспортної системи України сплатив 618,9 мільйона гривень податків у бюджет. Компанія може ввійти у десятку найбільших платників податків України за підсумками року.

Більшість сплачених до бюджету грошей становить податок на додану вартість. Про це повідомили у пресслужбі Оператора ГТС України.

Зверніть увагу: Перекинув подрузі гроші на картку – заплати податки: чи чекає українців сюрприз

За січень 2020 року ми сплатили 618,9 мільйона гривень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів. Це досить багато,

– йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, Оператор ГТС може ввійти в Топ-10 найбільших платників податків України за підсумками року.

Що відомо про структуру сплачених податків:

більшість сплачених до бюджету грошей складає ПДВ – 551 мільйон гривень;

решта – податки з праці (ПДФО, ЄСВ та військовий збір).



Структура податків, сплачених ОГТС у січні 2020 року / Фейсбук ОГТС

Цікаво! За перший місяць автономної роботи ОГТСУ сплатив фактично стільки ж податкових відрахувань як за весь 2019 рік (609 мільйонів гривень).

Що відомо про Оператора газотранспортної системи України

Про те, як українська ГТС працювала у 2019 році, читайте тут.