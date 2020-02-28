Оператор ГТС у січні заплатив у бюджет майже 619 мільйонів гривень податків
За січень 2020 року Оператор газотранспортної системи України сплатив 618,9 мільйона гривень податків у бюджет. Компанія може ввійти у десятку найбільших платників податків України за підсумками року.
Більшість сплачених до бюджету грошей становить податок на додану вартість. Про це повідомили у пресслужбі Оператора ГТС України.
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За січень 2020 року ми сплатили 618,9 мільйона гривень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів. Це досить багато,
– йдеться в повідомленні.
За попередніми оцінками, Оператор ГТС може ввійти в Топ-10 найбільших платників податків України за підсумками року.
Що відомо про структуру сплачених податків:
- більшість сплачених до бюджету грошей складає ПДВ – 551 мільйон гривень;
- решта – податки з праці (ПДФО, ЄСВ та військовий збір).
Структура податків, сплачених ОГТС у січні 2020 року / Фейсбук ОГТС
Цікаво! За перший місяць автономної роботи ОГТСУ сплатив фактично стільки ж податкових відрахувань як за весь 2019 рік (609 мільйонів гривень).
Що відомо про Оператора газотранспортної системи України
- У вересні 2019 року уряд оновив план анбандлінгу та передбачив відокремлення ГТС від "Нафтогазу".
- Верховна Рада підтримала, а 9 грудня закон про анбандлінг підписав президент.
- 24 грудня національний регулятор сертифікував ОГТСУ та видав йому ліцензію на здійснення діяльності.
- Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання міжоператорських угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.
- 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
- З 1 січня новостворений Оператор газотранспортної системи запрацював. А Україна транспортувала в Євросоюз перші кубометри газу за новим транзитним контрактом.
Про те, як українська ГТС працювала у 2019 році, читайте тут.