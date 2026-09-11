Без жодного пострілу: на Донеччині бійці ССО взяли в полон 2 окупантів, поки вони гріли їжу

Оператори 4-го полку Сил спеціальних операцій під час спеціальних дій на Донецькому напрямку взяли в полон двох російських окупантів без жодного пострілу. Українські захисники також захопили вороже озброєння, засоби зв'язку та здобули цінні розвідувальні дані без власних втрат.

Як повідомили в Силах спеціальних операцій ЗС України, воїни непомітно наблизилися до ворожої позиції та застали противника зненацька.

Які подробиці?

Завдяки миттєвим та злагодженим діям спецпризначенців окупанти не встигли не те, щоб чинити опір, а навіть помітити наближення українських військових, і були змушені скласти зброю.

Вони розігрівали їжу і навіть не помітили, як ми до них наблизилися,

– розповів спецпризначенець.

Під час виконання завдання оператори вилучили засоби зв'язку та зброю противника. На первинному допиті полонені надали цінну інформацію щодо точного розташування підрозділів ворога на Донецькому напрямку.

Після успішного виконання спецоперації група 4-го полку ССО у повному складі та без втрат повернулася з району проведення дій.

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Росія не поспішає повертати своїх військових, які опинилися в українському полоні. За словами одного з полонених, Сергія, самі росіяни не розуміють, чому їх не включають до обмінів. Він зазначив, що чимало його земляків залишаються в Україні місяцями, а дехто – навіть роками.

Інший полонений, Павло, раніше розповідав, що умови утримання виявилися значно кращими, ніж він очікував. За його словами, військові мають харчування та місце для відпочинку.

Зі свого боку, представник Координаційного штабу Петро Яценко в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів, що загалом на утримання одного полоненого Україна витрачає близько 10 тисяч гривень.

Водночас ці кошти спрямовують не лише безпосередньо на потреби військового. "Це і на утримання персоналу, на зарплати, на продукти харчування, на комунальні послуги, на медсанчастину, на ліки і так далі. Тобто насправді на самого полоненого йде дуже мало грошей", – пояснив Яценко.