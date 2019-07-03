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      Юрій Бутусов

      Операции ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки пройшла блестяще: детали

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      Торн-МД
      Торн-МД

      Подробности успешной операции ВСУ и добровольцев по уничтожению российского комплекса радиоэлектронной разведки "Торн-МД" 29 июня в районе Майорово.

      Совместный успех волонтерской разведки и воинов одной из бригад, сражающейся на передовой в том районе. По данным Цензор.Нет, противник был обнаружен после очередного обстрела украинских позиций и в ходе ведения ответного контрбатарейного огня. С дистанции примерно в 14 000 метров был открыт огонь одним орудием калибра 122 мм.

      В чем причина: Доверие к новой власти може рухнуть очень быстро

      Следует отметить уникальное мастерство украинских артиллеристов.

      Уже вторым снарядом цель была поражена! На такой дистанции редко даже на маневрах добиваются такой ювелирной точности, а здесь – реальный бой. Общий расход снарядов по цели – 11. Почти все – или накрытие, или прямое попадание.

      Уникальное достижение. "Торн-МД" – новейший и дорогостоящий комплекс на вооружении российской регулярной армии, предполагается, что эти машины станут основным средством радиоэлектронной разведки бригад и дивизий наземных сил ВС РФ, но большинство соединений эту технику еще не получили. Потому что "Торны" прежде всего активно применяются на Донбассе в составе 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Разумеется, расчеты "Торнов" – это кадровые российские военные, "шахтерам и трактористам" такую технику не добыть и не освоить.

      Для поражения противника наши применяли волонтерские системы управления огнем "Кропива" и "УКРОП" ("Кропива" передана на вооружение ВСУ, а "УКРОП", к сожалению, до сих пор не закупается для вооружения всей украинской армии, несмотря на то, что применяется всю войну и развивается за счет пожертвований).

      Украинская армия может эффективно побеждать и уничтожать регулярную армию РФ, несмотря на наличие у противника самых современных видов вооружений.

      Считаю, что все участники этой профессиональной и мастерски проведенной операции, и все военнослужащие и все добровольцы, заслуживают самых высоких государственных наград.

      Вот такая борьба за мир нам нужна.

      Важно: Решение ПАСЕ – внешнеполитическая поражение Украины и капуталяция Европы перед Россией

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Збройні сили України
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