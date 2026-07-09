Операція "Ашан": в ISW пояснили, як Сили оборони знищили рекордну кількість ворожої артилерії

У червні 2026 року Сили оборони України провели другу фазу операції "Ашан", спрямованої на знищення російської артилерії та ослаблення наступальних можливостей окупантів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 8 липня.

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Чого досягли Сили оборони?

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив 7 липня, що українські військові провели другу фазу операції "Ашан" кілька тижнів тому – у червні 2026 року – та уразили 231 російську артилерійську ціль, повністю знищивши 171 із них.

Федоров додав, що спеціально для цієї фази операції українські сили розробили новий боєприпас, призначений для ураження російських артилерійських систем.

Варто зазначити, що першу фазу операції українські військові провели влітку 2025 року. Вона суттєво обмежила здатність Росії здійснювати механізовані наступальні операції на невизначеній ділянці фронту протягом шести місяців.

Як наголошують аналітики ISW, останніми місяцями українські удари дедалі частіше спрямовані по російських артилерійських системах. Згідно зі звітами Генерального штабу України, українські сили уразили 1 447 артилерійських систем у березні 2026 року, 1 834 – у квітні, 2 043 – у травні та 2 053 – у червні.

Операція "Ашан" демонструє розвиток українського оперативного планування та технологічних рішень, які дають змогу досягати оперативних результатів на підтримку ведення загальновійськового бою,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, в червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши одразу кілька рекордів. Окрім знищення артилерії, військовим вдалося перехопити 49 575 ворожих крилатих і коптерних безпілотників – це найкращий показник за весь час.

Також протягом місяця було зафіксовано рекордну кількість ураженої автомобільної та мототехніки противника.