"Зачистили 642 гектари землі": ГУР розкрило деталі операції "Чебуречна" на Сумщині

Восени 2026 року спецпризначенці ГУР провели на Сумщині операцію "Чебуречна", яка тривала 7 тижнів. Розвідники зачистили 642 гектари території, зірвали наступ росіян і ліквідували 107 загарбників.

Подробиці бойової роботи розкрили бійці підрозділу "Group 10" Департаменту активних дій ГУР МО України у телеграмі. За словами розвідників, місія складалася з двох етапів і дозволила повністю зірвати підготовлені наступальні наміри ворога на цьому напрямку. Повну хроніку бойових дій спецпризначенці оприлюднили в інтерв'ю на YouTube.

Втрати ворога та результати спецоперації

Складна бойова робота на Сумщині тривала 7 тижнів. За цей час спецпризначенці ліквідували 107 окупантів, ще 157 російських військових поранили, а 29 загарбників поповнили український обмінний фонд.

Через специфіку щоденного захоплення окупантів у полон операція й отримала свою неформальну назву.

Коли ти береш полоненого, ти даєш доповідь, що в мене плюс один чебурек. Тому назва з цього і випливає – від кількості чебуреків на цій задачі, – пояснили спецпризначенці.

Подробиці операції: дивіться кадри ГУР

Крім того, українські воїни знищили 61 пункт управління та місце запуску БпЛА, 31 артилерійську систему, 368 одиниць автотранспорту і 630 ворожих укриттів та фортифікацій.

Після завершення бойових дій та повної зачистки території розвідники передали утримані позиції іншим підрозділам Сил оборони України.

Успішні рейди та операції Сил оборони

Раніше на Куп'янському напрямку українські бійці провели успішну операцію "Велес", під час якої пройшли під землею понад 15 кілометрів і ліквідували понад сотню окупантів.