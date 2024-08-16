Понад 50 полонених і прорвана лінія оборони: результати перших годин операції ДШВ на Курщині

У десантно-штурмових військах ЗСУ поширили відео перших годин початку операції в Курській області.

Більше, ніж 50 полонених росіян на Курщині, знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога. Власне, саме такими є результати Галицьких десантників після перших годин з початку військової операції на Курщині.

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Результати перших годин операції ДШВ на Курщині

Зазначається, що підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артилерії та важкої бронетехніки.

Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни ухвалили вірне рішення-вивісити білий прапор і здатись українським воякам попрямувавши разом із своїми пораненими в бік Українського кордону,

– ідеться в повідомленні.

У пості вказується, що "галицькі десантники рекомендують російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть та здаватись".

Відео надало відділення комунікацій 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

Результати перших годин операції ДШВ на Курщині: дивіться відео