Операція "Форест Гамп": САП назвала імена усіх фігурантів справи

Правоохоронці оголосили повний перелік осіб, які фігурують у операції "Форест Гамп". Імена підозрюваних Спеціальна антикорупційна прокуратура озвучила під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю.

До гучної справи причетні колишні та чинні посадовці, нардепи та керівники банку. Про це повідомило Суспільне.

Що сказали у САП?

Правоохоронці розслідують діяльність злочинного угруповання в межах спецоперації "Форест Гамп". Колишнього депутата підозрюють у керівництві організацією, рейдерстві, відмиванні коштів та підготовці до заволодіння майном.

У четвер, 20 серпня, під час судового засідання САП назвала інших фігурантів розслідування. За версією слідства, до діяльності угруповання причетні:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

народний депутат Вадим Столар;

екснардеп Максим Микитась;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик.

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

колишні голови правління державного Sense Bank Микола Гладищенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Sense Bank Людмила Снігур.

особи, повʼязані з Микитасем: Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Правоохоронці стверджують, що справа охоплює кілька епізодів. Підозрювані могли впливати на державні органи та установи, корпоративні права підприємств та фінансові операції.

Що відомо про операцію "Форест Гамп"?

У середу, 19 серпня, НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної спецоперацію під назвою "Форест Гамп". Правоохоронці заявляли про викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинних і колишніх народних депутатів України, а також чиновників з ОП.

За версією слідства, учасники схеми незаконно заволоділи активами кількох підприємств на загальну суму понад 248 мільйонів гривень. Крім того, вони намагалися встановити контроль над київською нерухомістю, яку оцінюють більш ніж у 207 мільйонів гривень.

Для захоплення майна використовували кілька способів. Серед них – підроблення документів і судових рішень, фіктивні борги, злам державних реєстрів та вплив на розгляд скарг у Мін'юсті.