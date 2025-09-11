Архівні кадри унікальної операції: як ГУР уперше застосувало FPV-дрони у відкритому морі

Бійці підрозділу Raven Group у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР здійснили рейд біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року. Тоді вони вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі.

Лише тепер розвідники поділилися ексклюзивними кадрами операції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Дивіться також Секрети ГУР та Буданов на спецопераціях: інтерв'ю з бійцем спецпідрозділу "Тимура" Що відомо про операцію ГУР? Завдяки застосуванню FPV-дронів із човнів українські спецпризначенці змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному морі. За даними ГУР, окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки. Архівні кадри застосування FPV-дронів у морі: дивіться відео Боротьба за українське море триває! Слава Україні!

– йдеться в повідомленні розвідників. Нагадаємо, нещодавно СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила російську радіолокаційну станцію та склади на газовидобувних платформах "Вишки Бойка" у Чорному морі. В операції взяли участь співробітники 13 Головного управління департаменту військової контррозвідки.