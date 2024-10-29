Підпалили мерію та автопарк поліції: ГУР провело нову успішну операцію у Росії

Головне управління розвідки провело чергову успішну спецоперацію. Так, у місті Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу згоріла будівля місцевої адміністрації.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. Успішну спецоперацію провели 28 жовтня 2024 року.

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ГУР провело успішну спецоперацію

У місті Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу (Тюменська область) Головне управління розвідки провели успішну спецоперацію, під час якої згоріла будівля місцевої адміністрації. Як розповіли джерела, у вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм та підпалили, після чого на гарячу лінію ФСБ надійшов дзвінок з повідомленням про замінування будівлі.

Доки місцеві чекісти з'ясовували чи справді в будівлі є вибухівка – пожежники очікували дозволу на активну роботу. Вогонь тим часом охоплював дедалі ширшу площу – полум'я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень,

– розповіли джерела.

Як додали джерела, поки вся увага спеціальних та рятувальних служб міста Мегіон була прикута до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на охоронюваній стоянці. Внаслідок другої пожежі знищено щонайменше п'ять поліцейських автомобілів.

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До слова, раніше джерела 24 Каналу повідомляли, що у тимчасово окупованому Бердянську ГУР та рух опору підірвали залізничний міст. Це ускладнило постачання пального, зброї та боєприпасів для окупантів.